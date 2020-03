Uværet herjer over hele Finnmark

nyheter

Det er vanskelige kjøreforhold og stengte og kolonnekjørte veier i Finnmark og Troms. Og selv om statsministeren har oppfordret folk til å reise hjem fra hyttene sine, advarer Vegtrafikksentralen mot det samme.

– Folk må sjekke vær- og føreforhold før de legger i veg fra hytta. Vi ser blant annet at flere strekninger som sjelden er stengt på grunn av værforhold er stengt nå, slik som E6 over Gratangsfjellet i Troms. Det er usikkert om vegen kan åpnes igjen i kveld. E10 over Bjørnfjell kan også bli stengt på kort varsel, sier driftsleder Siril Veiåker-Nilsen i Vegtrafikksentralen nord i Statens vegvesen lørdag kveld.

Hun trekker også fram Senja som et område som har stengte veger og svært vanskelige kjøreforhold.

– I tillegg er E6 over Saltfjellet i Nordland, E6 over Sennalandet og mange andre veger i Finnmark stengt, men der er folk stort sett oppmerksomme på at forholdene kan endre seg raskt. Vi oppfordrer derfor hyttefolk og andre om å sjekke 175.no og ikke forhaste seg med å forlate hytta, sier Siril Veiåker-Nilsen.

Stengte og kolonnekjørte veier i Finnmark og Kvænangsfjellet klokka 12.00:

E6 Kvænangsfjellet, kolonnekjøring på grunn av opprydningsarbeid. Første kolonne går fra Oksfjordhamn kl. 11:00.

E6 Sennalandet, stengt på grunn av opprydningsarbeid. Status tatt 11:44.

E6 Karasjok - Tana bru, vanskelige kjøreforhold, snøfokk.

E6 Lakselv - Karasjok, vanskelige kjøreforhold, snøfokk og store nedbørmengder. Smal vegbane.

E6 Fossen bom - Skaidi, på strekningen Alta - Lakselv. Åpen for trafikk.

E6 Hatter, snø- og isdekke. Klokken 10:25 var det -5 grader, nordlig frisk bris og oppholdsvær.

E6 Varangerbotn - Kirkenes, Vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk.

E69 Olderfjord - Skarvbergettunnelen, vanskelige kjøreforhold, snøfokk.

E69 Indre Sortvik - Hønsa, innsnevring, vegarbeid.

E69 Nordkapptunnelen - Hønsa, stengt på grunn av uvær.

E69 Nordkapptunnelen - Honningsvågtunnelen, stengt på grunn av uvær.

E69 Skipsfjordhøgda bom - Skarsvåg, stengt på grunn av uvær.

E69 Normannset - Kamøyvær, stengt på grunn av uvær.

E69 Skarsvåg - Nordkapp, stengt på grunn av uvær.

Rv94 Kvalsund bru - Hammerfest, kolonnekjøring på grunn av opprydningsarbeid.

Fv98 Børselv - Kunes, på strekningen Lakselv - Tana, kolonnekjøring på grunn av opprydningsarbeid.

Fv98 Ifjordfjellet, stengt på grunn av uvær.

Fv882 Øksfjord - Øksfjordbotn, stengt på grunn av uvær.

Fv882 Sørvær - Hasvik ferjekai, på strekningen Langfjordbotn - Sørvær, stengt på grunn av uvær.

Fv883 Storfjelltunnelen, på strekningen Leirbotnvatn - Nyvoll, stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 22:30 og 03:00. Oddetallshelger jobbes det ikke natt til søndag og påfallende natt til mandag.

Fv885 Hesseng - Nyrud, på strekningen Nyrud - Hesseng, vanskelige kjøreforhold, snøfokk.

Fv888 Bekkarfjord - Hopseidet, stengt på grunn av uvær.

Fv888 Hopseidet - Mehamn, stengt på grunn av uvær.

Fv889 Snefjord - Havøysund, stengt på grunn av opprydningsarbeid. Ny vurdering klokken 15:00. Åpning er usikkert på grunn av rasfare.

I tillegg er en rekke andre fylkesveier i Troms og Finnmark stengt.