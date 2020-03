Ung gutt droppet karantene og dro på fest: – Dette er helt uakseptabelt

nyheter

Altaposten ble søndag tipset fra flere uavhengige kilder om at en tenåringsgutt som er pålagt karantene lørdag kveld valgte å ignorere karantenebestemmelsene for å dra på fest. Det er ikke snakk om gutten som har fått påvist smitte – men en person i vedkommendes omgangskrets.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen sier de er blitt gjort kjent med dette.

– Dette er tilfelle. Det er en som er satt i karantene som har brutt denne for å dra på fest. Kommunelegen har hatt en alvorsprat med gutten nå i etterkant, sier rådmannen.

Tipset Altaposten fikk inn gikk ut på at gutten hadde stukket av hjemmefra for å dra på fest i Detsika. Her skal han ha blitt avbildet og på et av bildene sendt ut på snapchat ble det stilt spørsmål rundt hvorvidt mannen ikke burde holdt seg hjemme.

Altaposten kjenner til at politiet ble varslet fra minst en av mottakerne av denne snappen.

Stimlet sammen på fester

Flere ungdommer er satt i karantene etter at en Alta-familie med en gutt i videregående alder har testet positivt på koronaviruset. Rådmann Hansen utelukker ikke at det kan ha vært flere ungdommer som har brutt karantenebestemmelsene.

– Det kan være, men vi har ikke navnet på flere enn denne ene. Samtidig vet vi at det har vært en del sammenkomster – fester – rundt omkring i Alta lørdag. Her må vi oppfordre alle til å være ansvarlige, og til å ikke komme sammen i sosiale sammenkomster som dette.

Utestedene i byen er stengt, men Altaposten kjenner til at flere har stimlet sammen på eller ved hytter så vel som på privatadresser for å feste og kose seg.

– Vi kjenner til alt dette. Vi kan ikke gjøre annet enn å oppdfordre på det mest innstendige til at dette ikke må forekomme. Samtidig er det umulig for oss og politiet å følge dette opp. Vi har ikke kapasitet til det, sier Hansen.

Dette er ingen lek!

Han registrerer at både voksne og ungdom gir blaffen i henstillingen om å holde «sosial avstand». Han er likevel spesielt bekymret for ungdomsmiljøene, blant annet med bakgrunn i at det er påvist smitte her.

– Ungdomsmiljøet må våkne! Å ignorere alle oppfordringene som er kommet, det er direkte uansvarlig. Nå må alle ta seg sammen, det er alvor det vi holder på med. Dette er ingen lek!

Rådmannen fortsetter:

– Når man til og med ikke holder seg i karantene etter at man har fått pålegg om dette ... det er rett og slett uakseptabelt. Helt uakseptabelt! Man utsetter andre mennesker for en helt unødvendig risiko. Det gjelder ved å ha eller delta på fester og sosiale sammenkomster, så vel som når man ikke overholder karantenebestemmelsene.

– Hva bør foreldrene gjøre?

–De bør ta en prat med ungdommen sin. Få forklart dem alvoret i situasjonen. Ungdommene selv må også ta dette på alvor. Ta ansvar. Ikke minst om man blir satt i karantene. Dette skal respekteres.

– Finnes det mulighet for dere eller politiet å dele ut straff for de som bryter karantenebestemmelsene?

– Regjeringen skal ha en pressekonferanse nå i kveld, og her regner jeg med at det kommer innstramminger.