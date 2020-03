nyheter

– Da kan vi sende deg informasjon på sms eller epost ved behov. Det gjør også at vi får bedre oversikt. Takk for at du hjelper oss, heter det i en twittermelding fra UD søndag.

Lørdag kom UD med en oppfordring til nordmenn om å ikke reise til utlandet. De ba samtidig alle reisende nordmenn om å komme hjem.

