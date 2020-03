Mor til koronasmittet gutt: – Vi er i isolasjon, sønnen vår var aldri på noen fest

nyheter

Søndag formiddag og videre utover ettermiddagen ble Altaposten tipset fra flere om at en gutt hadde droppet karantene og dratt på fest. Gutten det er snakk om er i den omgangskretsen til en videregåendeelev som sammen med sin familie har fått påvist koronasmitte.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen bekreftet at en ung gutt har fått tilsnakk av kommunelegen, og at kommunen ser alvorlig på det som skjedde.

Ung gutt droppet karantene og dro på fest: – Dette er helt uakseptabelt – Nå må alle ta seg sammen, det er alvor det vi holder på med. Dette er ingen lek, sier en opprørt rådmann.

Fortvilende

I en bolig i Alta sitter nå den tre personer store, koronasmittede familien i full isolasjon. Fortvilet både over situasjonen som er oppstått, over at de er smittet og sannsynligvis har rukket å smitte andre, men også over rykter som går rundt dem og deres sønn. Flere har nemlig påstått at det er den koronasmittede tenåringssønnen deres som tok seg ut av karantene for å dra på fest lørdag kveld.

– Vi har fått en rekke meldinger om dette. Og vi vil bare si at dette overhodet ikke stemmer. Han har ikke vært i fysisk form til noe som helst, men ligger nede på senga, ganske så utslått, og det har han gjort de siste dagene, sier guttens mor.

Tenåringen tok selv kontakt med Altaposten søndag kveld, etter publisering av artikkelen der vi omtalte karantenebruddet, for å klargjøre at dette ikke var han. Altaposten har ingen grunn til å mistro dette, på bakgrunn av informasjon vi har klart å samle inn.

Gjorde tiltak

Mora forteller at familien ble oppringt lørdag kveld med smittebeskjeden.

– Klokka ti på kvelden ringte smittelegen oss og ga beskjed om at prøven vår var positiv. Som følge av dette begynte vi å ringe rundt og sende meldinger til folk vi visste at vi har vært i kontakt med, for å forsøke å hindre ytterligere smitte. Vi ønsker jo ikke at noen skal bli syke, men ser at vi kan ha smittet andre. Når vi da opplever at det går usanne rykter om oss … jeg må si jeg synes det er forferdelig, sier hun.

– Da smittelegen ringte var sønnen vår på rommet, men til tross for at han var sliten og syk hjalp han til for å få tak i alle vi kunne få tak i, med beskjed om at vi er smittet. Nå vet ikke jeg hvor vennene til vår sønn var, men det kan sikkert tenkes at en eller flere av dem var på fest allerede, at de har tatt litt lett på det. Jeg synes for øvrig ikke at en gutt som får en slik beskjed mens han er på fest fortjener å bli «hengt opp» på denne måten, men det er nå så. Vi mener vi gjorde alt vi kunne da vi ble kjent med at vi var smittet, sier hun.

Har fulgt smittevernråd

Familien kom fra ferie fra Østerrike for en tid tilbake, og har fått smitten under ferieturen.

– Vi sendte vår sønn på skolen på mandag og tirsdag. Det har vi fått hets for i ettertid. Men smittevernrådene var slik da. Vi sjekket ut og beskjeden var at han skulle på skole som normalt. Vi følte oss ikke dårlige da, og fikk beskjed om at vi ikke skulle i karantene. Vi fikk ikke engang teste oss. Men vi har hele tiden forholdt oss til de gjeldende råd og regler. Det gjorde vi også etter at legen ringte klokka 22 lørdag kveld med beskjed om at vi var smittet gikk helt i lås, sier hun og legger til:

– Ingen har vært utenfor dørene etter dette. Naboene kjøper mat til oss – vi er i full isolasjon. Og jeg kan med 110 prosent sikkerhet si at det også gjelder for sønnen i huset. Han er ikke i stand til å gjøre veldig mye, han er ganske så syk nå, sier kvinnen.

Slapp etter sykdommen

– Hvordan har disse dagene vært for dere?

– Da vi kom hjem fra ferie hadde vi alle masse energi, jeg gjorde mye husarbeid, vasket og styrte. Men tirsdag begynte jeg og mannen å bli syk, først med kløe i halsen og tørr hoste. Onsdag ble sønnen vår også syk.

– Mannen var nok syk bare en dag, jeg hadde ganske hard feber og var syk i tre dager. Sønnen i huset har og hatt en del feber. Men det vi alle merker er at når feberen har tatt slutt, så er vi bare trøtte og slitne. Man føler seg ikke frisk i det hele og store. Man er rett og slett bare tom for energi. Sover midt på dagen, selv om man er frisk, forklarer kvinnen.