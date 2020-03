Kvænangen med karantene for alle med forkjølelse – tar ikke imot hyttefolk fra andre kommuner

nyheter

I møte lørdag kveld har kriseledelsen valgt å endre noen av tiltakene. De vil blant annet at alle som kommer fra særlig rammede kommuner, skal i karantene. Det samme gjelder kommunens egne innbyggere som kommer fra utlandet. De skal ikke engang gå i butikken, men rett i karantene, så vil kommunen hjelpe til med å få handlet mat.

Det er enda ingen kjente smittede av korona-viruset i Kvænangen kommune. Nå har kriseledelsen i kommunen bestemt seg for å sette inn strengere tiltak for å hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune og hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.

Alle som har vært i Oslo, Viken, Rogaland, Vestland eller Agder fylke skal holde seg i karantene i 14 dager. Dette gis tilbakevirkende kraft til de som har kommet hjem etter 9. mars . Det vil si at kom du hjem 12 mars, skal du være i karantene fra 12.mars og 14 dager framover i tid, altså til 26. mars.

(Rådet gjelder nå uansett varighet på plassen altså mindre enn 24 timer, men gjelder likevel ikke for transittopphold på flyplass i fylkene)

Alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon (snørring, vondt i halsen, tungpustethet eller hoste) bes ta hensyn og vise respekt for situasjonen og vi anmoder disse om å holde seg hjemme.

Helsepersonell skal kontakte sin nærmeste leder og avklare om de skal testes og i karantene for covid-19. Det gjøres en individuell vurdering av smittevernlegene i Kvænangen. Følg beskjed fra disse.

Personer med fritidsbolig/hytte i Kvænangen skal ikke komme til Kvænangen. Helsetjenesten er dimensjonert for å håndtere det antall fastboende som er i de enkelte kommuner. Alle som oppholder seg på hytta/fritidsbolig anmodes om å reise til kommunen de er bostedsregistert i. De som ikke etterkommer dette kan påregne å få besøk av sivilforsvaret.

Innbyggere oppfordres til å holde avstand fra alle som ikke er en del av egen husholdning . Unngå særlig kontakt med de som er i risikogrupper. Alle møter og kontakt som må skje, bør skje gjennom telefon, Skype eller andre hjelpemidler som hindrer fysisk kontakt.

Vi har fått tilbakemelding om at enkelte ikke har fått informasjon sendt ut via SMS til alle husstander. Vi har ikke kapasitet eller mulighet til å rette opp i dette nå, men oppfordrer alle til å ta en telefon og informere de man er usikker på om har fått informasjon (IKKE reis på besøk til vedkommende). Dette er en dugnad og skal alt fungere er vi avhengig av at alle bidrar.

Til alle våre innbyggere som er på reise i utlandet. Regjeringen jobber nå med å få alle nordmenn som ønsker å komme hjem tilbake. Følg råd fra reise- og/eller flyselskap. Når du kommer til Norge og Kvænangen skal du rett i karantene, ikke innom butikk eller andre steder. Kommunen vil kunne være behjelpelig med å få distribuert varer o.l. slik at du har mat og andre nødvendige artikler når du kommer hjem. Ta foreløpig kontakt med nummer oppgitt under. Det vil komme ny kontakt og organisering av frivillighet så snart som mulig.

Kommunen opplyser til slutt om telefonnummer til legevakt og akutt sykdom.

Alle disse tiltakene innføres for å hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune eller at ukjent smitte sprer seg i kommunen. Ved generelle spørsmål om korona vises det til folkehelseinstituttets telefon 815 55 015. Dersom det omhandler egen helse som må følges opp skal du ringe legevakta 116117. Dersom det er akutt skal du ringe 113.

Dersom du har spørsmål om de tiltak som er iverksatt i Kvænangen kommune kan du kontakte ordfører Eirik Losnegaard Mevik på telefon 416 87 796.,

Husk at dette er en stor dugnad. Vi må hjelpe hverandre hvis vi skal komme oss gjennom denne tiden på en grei måte.