Berørte vgs-elever settes i karantene

nyheter

På sine egne hjemmesider opplyser kommunen om situasjonen i Alta etter at det i går kveld ble klart at tre personer er bekreftet smittet med koronaviruset.

De tre er alle i familie.

– En av disse tre er elev ved Alta videregående skole. Elever som har vært i nærkontakt med den som er smittet har nå karantene i 14 dager. Det gjelder ikke hele skolen, kun de som er berørt. De det gjelder får beskjed, skriver kommunen.

Det er noen klasser på Alta videregående skole som får karantene, ikke hele skolen.

Her understrekes sterkt at det absolutt ikke er grunn til panikk.

Videre henstiller kommunen til både media og andre om å ikke kontakte de som er bekreftet smittet eller familien til de berørte.

– De trenger ro nå, heter det.

Altaposten og Hammerfestingen har tidligere omtalt at en elev som ble sendt hjem med bussen til Hammerfest mistenkes å være smittet. Eleven hadde vært i kontakt med den koronasmittede familien i Alta. Denne eleven er ikke personen som har testet positivt i Hammerfest, får Altaposten opplyst.

Denne meldingen gikk søndag ut som sms til de øvrige elevene ved Alta videregående (som ikke er satt i karantene):

Viktig info: «Pga påvist Koronasmitte hos en av våre elever, blir noen elever og en klasse satt i hjemmekarantene fra i dag og til 29/3. Disse får en særskilt melding. Følg Folkehelseinstituttets råd for hjemmekarantene. Det er SVÆRT VIKTIG at du overholder karantenebestemmelsene. På den måten bidrar du til å stoppe videre smitte i befolkningen. Alle lærere skal i samme periode ha hjemmekontor (de er ikke satt i karantene). For alle: Følg myndighetenes klare meldinger. Ta kontakt med din fastlege dersom du i denne perioden blir syk. Ved spørsmål: Ta kontakt med studierektor ........»

Gutt med korona-symptomer som ble sendt med buss til Hammerfest satt i isolasjon Ordføreren i Hammerfest anbefaler også de som var på samme buss om å isolere seg til beredskapsledelsen vet noe mer.

Kommunen oppsummerer kjapt noen av punktene i smitteinformasjonen sin:

Nærkontakt betyr: å ha vært nærmere enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter

Dersom noen har symptomer som hoste, tungpustet, feber, - ring fastlegen i morgen

Friske personer uten symptomer skal ikke testes.

Om karantene skriver kommunen:

«Når du er i karantene så betyr det at du er frisk, men du kan ha vært utsatt for smitte. Du skal da være hjemme i 14 dager for å sikre at du ikke har blitt smittet. Så lenge du ikke har symptomer så utgjør du ingen smittefare. Øvrig familie, søsken, slekt, venner, omgangskrets kan leve som normalt, og gå på jobb eller i barnehage dersom de ikke har feber eller luftveissymptomer.»