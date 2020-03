Anbefaler busspassasjerer å isolere seg

nyheter

Tok du bussen fra Alta til Hammerfest fredag ettermiddag? Da kan det være lurt å isolere seg, og være obs på tegn til korona-smitte. Etter det vi kjenner til skal gutten som er syk i Hammerfest, og har vært med den smittede familien i Alta, ha tatt bussen klokka 17.00 fra Alta. Etter det avisa Hammerfestingen kjenner til, skal det være snakk om Boreal sin langrutebuss som går fra Alta klokka 17.00 og skal ankomme Hammerfest cirka klokka 19.30. Denne bussruta tar også på passasjerer på Skaidi.

– Jeg vil anbefale de som var på bussen til å isolere seg til vi vet mer, sier Marianne Sivertsen Næss til Altaposten søndag morgen.

Da gjentok hun sin egen oppfordring som hun natt til søndag ga til avisa Hammerfestingen.

Ordføreren i Hammerfest understreker at hun ikke er helsepersonell, og at de ikke har hatt møte i beredskapsledelsen ennå. Men hun er klar i sin anbefaling til busspassasjerene.

– Vi vil også kontakte beredskapsledelsen i Alta. Nå må vi samarbeide om dette så godt vi kan, sier hun.

Sivertsen Næss påpeker overfor Hammerfestingen at hun ikke er helsepersonell, men at det må praktiseres føre-var i felles dugnad for å hindre smittespredning.

Har symptomer og vært med smittede

Ifølge guttens stefar fortalte gutten at han har samme symptomer som en av sine kamerater i Alta, som lørdag kveld sammen med to andre personer fikk bekreftet at de har testet positivt på koronaviruset. Det ble lørdag klart at gutten har vært i kontakt med personene, som nå har testet positiv for korona i Alta, slik Altaposten skrev lørdag kveld.

– Hvis denne personen har symptomer og har vært sammen med noen som er bekreftet positiv, så skal han isoleres og testes, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss til avisa Hammerfestingen natt til søndag.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss sier hun og beredskapsledelsen ikke får full oversikt over denne saken før de har hatt møte søndag.

Vi vil komme tilbake til beredskapsledelsen i Altas anbefalinger etter at det sent lørdag kveld ble kjent at tre personer i Alta er smittet av korona-viruset.