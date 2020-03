nyheter





SV fremmer nå forslag om at Norge må ta imot noen av barna fra den overfylte Moria-leiren i Hellas.

– Situasjonen i de leirene er nesten som i en krigssone. Dette er unger som har vært alene i leirene i veldig lang tid og de har sittet i bur, som i et fengsel. Nå angriper høyreekstreme grupper de frivillige, som har måtte forlate leirene. Barna har aldri fått skolegang og nå får de heller ikke helsehjelp, og ingen form for omsorg. I storpolitikkens krigssone sitter det nå unger alene og vi må rett og slett få de ut derifra. Det er helt uansvarlig av et sivilisert land som Norge å sitte å se på at dette skjer på Europeisk jord, sier SVs Karin Andersen til Mediehuset Altaposten.

Nærområdene overbelastet

Hun sier videre at greske myndigheter har ropt om hjelp lenge og at Norges politikk om å «hjelpe i nærområdene» ikke fungerer i praksis.

– Det er ikke mulig å hjelpe alle i nærområdene, for nærområdene er overbelastet og på knærne. Lokalbefolkningen er totalt utslitt og orker ikke mer. Så dette er farlig, mener Andersen.

– Nå har Tyskland og flere andre europeiske land tatt til orde for en «koalisjon av vilje», til å evakuere de mest sårbare ut, mens den norske regjeringen er ganske ekstrem, for de sitter og sier at «vi kan være med på dette, men da må alle europeiske land være med». Det betyr at de stiller seg på linje med Victor Urban i Ungarn som er høyreekstrem og aldri vil hjelpe en eneste flyktning, så dette er veldig alvorlig, og akutt viktig å få evakuert barna ut og her må jeg appellere til Arbeiderpartiet som kan sitte på nøkkelen til å få forandret stortingsflertallet, slik at vi iallefall kan få evakuert ut de ungene som sitter helt hjelpeløse i leiren, sier stortingspolitikeren fra SV.

Barn i bur

Andersen påpeker at ingen av flyktningene kommer seg verken inn eller ut av leiren etter at Europa stengte grensene, og at for de enslige barna er situasjonen ekstra prekær.

– Moria er et fengsel, et overbefolket fengsel, ungene og de som er alene sitter i små bur med hus inni og der har de sittet lenge. De får mat, tror jeg, men heller ikke noe mer. Så dette er helt kritisk. Hellas er overbelastet og det er ikke ulltepper som egentlig er mangelen her. Norge har sendt masse penger som kommer i retur fordi de ikke kan nyttiggjøres der nede. Hellas trenger hjelp til å få evakuert de mest sårbare, det gjorde vi i 2016 og i 2017, sier hun.

– Hva kan folk med ønske om å hjelpe her hjemmefra gjøre?

– De må ikke slutte med det gode hjelpearbeidet og samle inn penger til de som jobbe frivillig, som er grunnen til at flyktningene overlever i leirene. Men det viktige nå er å si fra til politikerne for jeg helt overbevist om at flertallet av det norske folk er anstendige folk, som vet at verden ikke kommer til å rakne om vi tar imot noen av de ungene som sitter der helt hjelpeløs. Tvert imot vil det være farligere hvis enda flere land snur ryggen til både flyktningene og Hellas. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre mer enn det vi gjør nå, sier Andersen.

– Hva er den politiske veien videre?

– Forslaget fra SV om å ta imot barna skal nå behandles i kommunal -og forvaltningskomiteen som jeg leder. Det håper jeg vi kan få gjort raskt og så skal det stemmes over i Stortinget .

– Har lokalpolitikerne et ansvar?

– Ja og det er mange lokalpolitikere nå som har sagt at vi kan ta imot disse sårbare barna. At vi har både kapasitet og kompetanse til det, men det er viktig at man da følger opp partiene sine for det hjelper lite hvis Ap og Høyre, Sp og Krf lokalt er med på dette, men ikke krever at partiet sitt på stortinget og i regjering er med på det samme. For da sitter vi fast i en fastlåst situasjon, som blir et politisk spill, som setter mange unger i fare, som vi faktisk kan berge, sier Karin Andersen.

Statsminister Erna Solberg (H) mener Norge gjør nok og vil ikke gå i front for å hjelpe flyktningene i Moria-leiren.

– Vi har valgt å ta inn 3000 kvoteflyktninger som er det høyeste inntaket vi har hatt bortsett fra i helt akutte situasjoner eller kriser. Vi tar idag imot flyktninger fra de kriserammede områder i verden etter anbefaling fra FNs høykommisær. Da tar vi fra de mest sårbare områder, som eksempelvis Libya hvor man sannsynligvis har den største humanitære krisen. Så det er ikke slik at Norge ikke henter, sa Erna Solberg (H) til Altaposten under sitt Alta-besøk 6.mars.

På spørsmål til Solberg om situasjonen i Moria-leiren berører henne svarte hun:

– Ja, og det er det er en veldig kritisk situasjon i Hellas og det er derfor vi bruker av de EØS- midlene vi har har vi til å hjelpe Hellas til å både gi bedre behandling i leirene, og til å etablere et behandlingssystem der. Det er bare noen uker siden vi inngikk en avtale med Hellas om å gi 350.000 kroner i året for å støtte opp om deres behandling av flyktningene.

– Men det ser ikke ut til å hjelpe dem der de sitter i leiren. Kunne vi ikke hjulpet flere og med det gitt et signal om at flere kunne gjort det samme?

– Det er veldig viktig at Norge følger den samme linja som andre land gjør, og vi tok 750 fra Hellas og 750 fra Italia i 2016 og 2017, gjennom en mekanisme om gjenbosetting. Her var vi et av to land i Europa som frivillig oppfylte den kvoten, og nå sier vi at hvis alle europeiske land kan være med på en dugnad, da skal Norge og være med.

– Norge vil ikke gå i front da?

– Norge har det høyeste nivået av kvoteflyktninger og det er ingen grunn til at Norge skal gå i front. Vi gir et av de største beløpene og bidrar sterkt til Hellas og det er sånn at vi får hjulpet langt flere om vi får hjulpet dem i nærområdene enn om vi henter de til Norge, svarer statsministeren.

– Så ikke ja takk begge deler?

– Nei, sier Erna Solberg.