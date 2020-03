Norge stenger flere flyplasser og havner fra mandag

nyheter

Det blir også intensivert grensekontroll, fastslo Erna Solberg i sin pressekonferanse i ettermiddag.

– Ingen får reise inn i Norge, og alle vil bli avvist ved grensen. Kun de som har kritisk grunn til å komme til Norge, skal få det. Vi gjør dette for å beskytte oss mot smitte, understreket Solberg.

Det vil bli holdt et ekstraordinært statsråd mandag for å vedta de nye retningslinjene.

Nordmenn i utlandet må ta kontakt med sine respektive reisebyråer og flyselskap for å komme seg hjem, mens nordmenn som bor fast i utlandet, må forholde seg til sine lokale myndigheter.

Avinor presiserer at all innenriks flytrafikk vil gå som normalt mandag, men at det blir strenge restriksjoner på fly inn og ut av landet.

– Fra og med mandag 16. mars kl. 08.00 blir det strengere restriksjoner på reiser inn og ut av Norge. All innenrikstrafikk vil gå som normalt, la Avinor ut på sine sider lørdag kveld klokka 19.10.

Avinor følger med på situasjonen fortløpende, og ny informasjon vil bli gitt på deres nettsider så fort det foreligger.

– Vi ber alle reisende om å forholde seg til informasjon fra flyselskapet sitt, heter det.

– Ikke hermetisk stengt

Solberg sa også at Norge ikke er hermetisk stengt og lovte at nordmenn som er på reise i utlandet, skal få komme hjem.

– Vi har et samarbeid med Danmark slik at nordmenn får reise til Norge derfra, sa Solberg.

Danmark stengte sine grenser tidligere lørdag.

– De stedene vi vet det er mange nordmenn, vil vi forsøke å opprettholde et flytilbud, for eksempel mot Spania, men vi kan ikke garantere noe, sier hun.

Utenriksdepartementet har også oppdatert sine reiseråd fra lørdag, og der fraråder de alle reiser til utlandet hvis reisene ikke er strengt nødvendige. Disse reiserådene vil gjelde i til over påske.

Solberg opplyste også at regjeringen er i dialog med både Norwegian og SAS for å skaffe fly hvis det blir nødvendig å hente smittevernsutstyr fra Kina til Norge.

Fra nå er det Justis- og beredskapsdepartementet som har det overordnede ansvaret for håndteringen av koronakrisen.

Hyttefolk må dra hjem

Statsministeren sa også i klare ordelag at de som har dratt på hytta, må reise hjem med en gang.

– De som reiser på hyttene nå, gjør det vanskelig for alle kommunene å ivareta liv og helse. De som er der, må reise hjem, sa hun.

Det kan bli aktuelt å sette inn Sivilforsvaret for å bistå i arbeidet med å få folk til å dra hjem fra hyttene sine.