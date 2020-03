Kan bli korona-utsettelse for sykehusforslag i Stortinget

nyheter

Altaposten har fått bekreftet av kilder på Stortinget at komiteen er i full behandling av et forslag fra Frp som tar sikte på å gi Finnmark likeverdige helsetilbud med resten av landet. Forslaget fra Frp er basert på at helseminister Bent Høie (H) og regjeringspartiene har lagt til grunn innføring av to-sykehusmodell der avstand, vær og responstid tilsier at ett-sykehusmodell ikke kan nyttes. Konkret vil forslaget fra Frp gi fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta, og en oppgradering av Nye Kirkenes sykehus til fullverdig akuttsykehus, samt fast stasjonering av luftambulansehelikopter i Kirkenes.