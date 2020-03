Ber regjeringen om mer hjelp

nyheter

– Dette rammer alle. Jeg har forventninger til pakkene fra regjeringen, at det må være så enkelt for oss som er rammet å få tak i det at vi ikke møter nye utfordringer. Det er ingen som skjønner hva som har skjedd, for alt dette har skjedd på fem dager, sier Vegard Berge Uglebakken, sier Vegard Berge Uglebakken til Altaposten.