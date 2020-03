Ber næringslivet i nord bidra med utstyr

nyheter

Det er Helse Nord som ber næringslivet bidra i situasjonen med koronaviruset.

– Det kan være utstyr som munnbind, åndedrettsvern, vernebriller, hansker, visir og beskyttende dresser og frakker, anmoder Helse Nord. De som kan bidra, må ta kan kontakt med Sykehusinnkjøp.

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord håper på respons.

– Norge er i en krevende situasjon med koronautbruddet og dyktige medarbeidere i både kommunehelsetjenesten og sykehusene gjør en fantastisk jobb med å sikre liv og helse. Helse Nord oppfordrer næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. Det kan være mange bedrifter som har utstyr på lager som de i denne utfordrende situasjonen kan avse. Kommunehelsetjenesten og våre sykehus har gode rutiner for å begrense bruk av smittevernutstyr, likevel vil det være stor risiko for at vi ikke har tilstrekkelig, sier Larsen til foretakets nettside.