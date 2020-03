Alta-familie mistenkte koronasmitte – fikk ikke ta test

nyheter

Da Alta-familien kom hjem fra ferie i Østerrike, ønsket de å bli testet for korona. Svaret fra helsesenteret var nei. Dagen etter ble de syke, skriver NRK.

– Jeg ble ganske irritert da vi ikke ble testet, sier mor i Alta-familien til NRK Finnmark.

– Jeg følte at vi bor i et u-land. Vi har det stort sett bra, men jeg opplevde at vi ikke fikk hjelp når det virkelig gjaldt, sier hun.

De kom hjem fra ferie i Østerrike forrige helg, og da de så at landet var blitt merket som et fareområde for koronasmitte, ba de om å bli testet på Alta helsesenter.

Svaret de fikk derfra var nei, og dagen etter begynte de å bli syke med halskløe og tørr hoste. Et av barna fikk feber og ble ganske dårlig med noe som lignet en kraftig influensa.

Reisefølget bekreftet koronasmittet

Alta-familien ferierte med en annen familie som bor sørpå. Disse begynte å bli syke allerede samme dag som hjemkomsten, og de ble testet etter et par dager. Torsdag kom resultatene av denne testen: De var smittet av koronaviruset.

– Da tenkte jeg: «OK – de vil ikke teste meg, men nå vet jeg i alle fall hva det er», sier moren.

Først fredag, når de har fått bekreftet at de har vært på ferie med andre som har blitt koronasmittet, så har Alta-familien blitt testet. Alta kommune opplyser på sine nettsider at 3-5 personer har blitt testet fredag, men at det foreløpig ikke er påvist noen i Alta med positiv koronasmitte. Moren opplever at familien nå blir godt ivaretatt av helsepersonell i kommunen, men hun ønsker likevel å fortelle om familiens opplevelser for å oppfordre folk til å ta ansvar.

Selv om man fortsatt ikke kan slå fast at det faktisk er koronaviruset Alta-familien har, så har hun likevel sett at det kan smitte veldig lett, fordi begge familiene i reisefølget var veldig forsiktige nettopp med tanke på smitte.

– Vi skjønner egentlig ikke hvordan noen kunne bli smittet. Vi var alle veldig påpasselige med håndsprit og å holde avstand til andre mennesker, sier hun.

Moren forteller også at hun har kjent på dårlig samvittighet overfor de menneskene de var i kontakt med før de gikk i karantene – som de er i nå. Blant annet var barnet i familien i kontakt med venner, og en del av dem har også blitt syke etterpå.