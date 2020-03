43 barn i barnehagen fra mandag

nyheter

Kommunen holder barnehagene åpne for de som har foreldre i samfunnskritiske yrker. Fra mandag er det bare 43 barn i Altas barnehager, og 25 med skole-. og SFO-tilbud.

– Det er 43 barn av kritisk personell som skal ha barnehageplass og 25 som skal ha SFO- og skoletilbud. De gis tilbud i den barnehagen og på den skolen de går i til vanlig, forteller kommunalleder Rikke Raknes til Altaposten.

Hun sier de tar fortløpende status på dette, og at både antallet og stedene kan endre seg i løpet av kort tid.

De andre barnehagene vil bli stengt.

– Da kan vi benytte drifts- og renholdspersonale andre steder i kommunen, forteller Raknes.

– Ta ekstra godt vare på barna

– Jeg vil særlig oppfordre alle til å ta ekstra godt vare på ungene våre i disse dager. Det er mange barn, både små og store barn, som synes at dette er veldig skummelt. Så jeg vil henstille til alle å passe ekstra godt på egne og andres barn. Trygge dem så godt man kan. Roe ned og snakke om situasjonen, men også bruke tid på å gjøre hyggelig ting sammen, sier Rikke Raknes.

Hun forteller at Alta kommune også har økt akuttberedskapen på barnevernssiden.

Viktige telefoner:

– Bemanningen i akuttberedskapen er økt og gjort tilgjengelig 24/7. Det er eget telefonnummer til denne. Samtidig er det vanlige barnevernet vårt bemannet på dagtid og er å nå på telefon og epost som normalt, forteller hun.





Kommunal informasjonstelefon for korona-spørsmål: 913 90 344

Legevakt (ved alvorlig sykdom): 116117

Akutt, livstruende sykdom: Ring 113





Hjelpetelefoner og nettsteder - Rådet for psykisk helse

Kirkens SOS Telefon 22 40 00 40 (hele døgnet) Du kan chatte anonymt med Kirkens SOS på www.soschat.no hver dag fra 18.30-22.30 (fredag frem til 01.30) Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer.

psykiskhelse.no

Hjemmeundervisning

Hun forteller at skoleelever som er hjemme, skal få undervisning og opplegg fra sine lærere fra og med mandag. De skoler som er vant til å arbeide på digitale plattformer, gir et digitalt undervisningstilbud til elevene. De som har digital kontakt med elever/foresatte, sender undervisningsopplegg hjem via den digitale veien. Om noen elever har behov noe utstyr (pc’er, lærebøker) kan eleven hente det etter avtale med lærer eller rektor.

– Hvordan dette skjer vil variere fra skole til skole, sier hun.

Skoleledelse og lærere brukte fredagen til å planlegge undervisningen, og kommunen mener de har god kontroll på hvordan dette skal gjøres fremover.

– Det er god stemning på skolene, og både skoleledelse og lærere strekker seg langt for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til elevene våre fremover. Det er godt å se!

– Ikke organiser leketreff

Fra Folkehelseinstituttet blir det oppfordret til å ikke samle sammen mange barn når skolene nå er stengt. Det anbefales ikke å organisere leketreff.

– Alle barn som nå er hjemme, men også de som tilbringer noe tid i barnehage, skole og så videre, bes om å være mest mulig hjemme, sier direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

Hun sier videre at barn kan omgås søsken som vanlig, og at dette også gjelder barn fra skilte familier som har flere hjem.

– Hovedmålet er å redusere antall kontakter med andre mennesker til et så lavt nivå som mulig. Vi anbefaler å ikke samle flere til leketreff eller fellesaktiviteter, sier Stoltenberg.

Ber regjeringen om mer hjelp Reiselivsaktøren Vegard Berge Uglebakken synes regjeringen må komme med pakke nummer to.

18 personer er testet for koronasmitte i Alta Ingen har fått påvist smitte, men fortsatt venter kommunen på tre prøvesvar.

Ishotellet åpent for publikum – Vi har god plass her, så det vil ikke bli vanskelig å følge rådene til helsemyndighetene, sier Tor Kjetil Wisløff på Sorrisniva.