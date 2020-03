FHI snur om råd, bor du med en som har vært i utlandet trenger du ikke selv å sitte i karantene

nyheter

Fredag gikk Folkehelseinstituttet ut og ga beskjed om at både de som har vært på reise utenfor Norden siden 27. februar og personer de bor sammen med (kalt nærkontakter) skal i hjemmekarantene i 14 dager regnet etter hjemkomstdatoen.

Nå snur FHI, med hensyn til «nærkontaktene».

«Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider» heter det fra FHI.

Rådet om at nærkontakter til personer som har fått påvist koronasmitte (covid-19) skal være i hjemmekarantene i 14 dager, gjelder fortsatt.

Personer som selv har vært på reise utenfor Norden skal fortsatt i hjemmekarantene.