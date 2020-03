Første smittetilfelle påvist i Finnmark

nyheter

Altaposten ble fredag tipset om at det var testet positivt på koronasmitte i Finnmark. Tipser meldte at vedkommende er bosatt i Hammerfest kommune.

Nå er det bekreftet en som er smittet.

– Pasienten er isolert og blir fulgt opp av kommunens helsetjeneste, og dette fører ikke til noen økt smittefare for befolkningen, melder Hammerfest kommune.

– Vi må regne med at det kommer flere tilfeller av påvist smitte, men med de tiltakene som nå er gjennomført for å hindre smitte, har vi godt håp om at vi fortsatt vil ha situasjonen under kontroll, står det i pressemeldingen ifølge Hammerfestingen.