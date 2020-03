16 evakuert etter at buss kjørte av veien

nyheter

Finnmark politidistrikt meldte i natt at en buss kjørte av veien på indre riksvei. Den utenlandske bussen skal ha kjørt ut ved Lahpojavri og havnet på siden.

Det var 16 personer pensjonister i bussen, opplyser politiet på Twitter.

– Vi skal forsøke å stabilisere bussen før den evakueres, het det rundt klokken halv tre i natt. Utrykningskjøretøy var da på vei under det som var svært utfordrende værforhold.

Etter klokken tre var det klart at alle ombord er evakuert og tatt over i en annen buss. Viking redningstjeneste skulle da sørge for at bussen kom seg på veien.