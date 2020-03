– Ingen grunn til å hamstre medisiner, apotekene stenger ikke

nyheter

– Det ble litt texas her i går, men vi må berolige. Det er ikke behov for å hamstre medisiner eller apotekvarer, sier Andreas Dåvøy ved Apotek1 på Amfi.

Apoteket er en såkalt samfunnskritiske institusjon og har derfor særregler i en slik situasjon. Det gjelder ansatte som får hjelp til barnehage, SFO og skole, men det gjelder også i forhold til tilgjengelighet.

– Vi beholder de samme åpningstidene som vi har til vanlig, selv om Amfi justerer disse. Ting kan naturligvis endres, men per nå har vi åpent til 20 på hverdager og 18 kommende lørdag. I det gamle apoteket beholder de også åpningstidene inntil videre.

– I den situasjonen vi er i, er det jo også en fordel at åpningstidene ikke er så knappe, at det stimler sammen folk for å få hjelp. Derfor er vårt håp at folk tar det rolig og ser at det ikke haster, påpeker Andreas.

Han medgir at torsdagen minte en hel del om hvordan det arter seg foran en høytid.

– Det blir slik at man henter medisiner for lengre perioder, selv om det ikke er nødvendig. Vi vil være tilgjengelige, fastslår Dåvøy.

– Hva er det de handler, er det paracet, nesedråper og antibac?

– Det fordeler seg ganske enkelt over hele varespekteret, så det er kanskje en frykt for at vi stenger. Men det gjør ikke apotekene, beroliger han.