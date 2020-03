NÅ: Stanser all cruisetrafikk, avlyser alle politiske møter og alle kulturaktiviteter

nyheter

Ordfører Monica Nielsen opplyser at det er besluttet å innføre en rekke nye, kraftfulle tiltak for å hindre eller begrense smitte av koronaviruset. Alta kommune har tidligere gått ut med en rekke tiltak, nå innføres nye.

– Vi har bestemt å iverksette tre nye tiltak, sier hun og ramser opp:

– Vi setter ned foten for cruiseturister. Det kommer inn et skip til Alta nå som får gå inn for å hente forsyninger, men ingen passasjerer skal på land. Dette mener jeg er et viktig tiltak i seg selv.

– Vi avlyser videre alle kulturaktiviteter, uansett størrelse. Inntil nå har det vært slik at man skal spørre på forhånd om det lar seg gjøre å gjennomføre aktiviteten, men nå er det ingen vits å gjøre dette heller – kulturaktiviteter avlyses. Ingenting kjøres i kultursalen eller på andre arena, det blir ingen arrangement i kommunal regi.

– Og det går også ut informasjon nå om at alle politiske møter, både store og små, utsettes. Dette gjelder kommunestyremøter så vel som hovedutvalgsmøter. Også annen aktivitet vil avlyses framover.

18 personer er testet for koronasmitte i Alta Ingen har fått påvist smitte, men fortsatt venter kommunen på tre prøvesvar.

Tydelige

Ordføreren sier tanken er å gjøre alt som står i kommunens makt for å hindre en for kraftig og rask oppblomstring av virussmittede.

– Vi går foran og er veldig tydelige nå. Dette gjør vi både for å hindre smitte, men også for å svare på usikkerheten som mange føler på. Det er ikke påvist smitte i Alta eller Finnmark, det er veldig bra og sånn ønsker vi å holde det, sier ordføreren.

Forbereder seg på at eksamen kan ryke Torsdag skal skolen finne ut hvordan de løser undervisningen når det blir stenging.

Nielsen sier videre at det vil søkes å gi best mulig og mest mulig relevant informasjon i tiden som kommer. Både gjennom faste meldinger til media og på egne hjemmesider, men også ved behov.

– Dette er en felles dugnad vi deltar i, sier Nielsen, med referanse til at en lang rekke kommuner, fylkeskommuner og også statlige myndigheter nå tar grep for å hindre smitte av koronaviruset.