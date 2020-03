Kinoen innfører begrensninger på billetter

nyheter

Kun fem av landets kinoer har stengt dørene helt, og disse skal være mindre kinoer og militærkinoer, skriver bransjeorganisasjonen Film & Kino på sine nettsider. Alvdal og Vennesla er de to siste i rekken.

Imidlertid har en rekke kinoer innført restriksjoner på grunn av korona-viruset, inkludert Aurora kino Alta. Alle kinoforestillingen skal gå som planlagt, men kinoen innfører en rekke forebyggende tiltak for å begrense smitten:

Ingen forestillinger vil ha mer enn 100 billetter for salg

Setekapasiteten i alle salene reduseres slik at publikum kan sitte mindre tett enn normalt

Forestillingene blir unummererte, og publikum oppfordres til å plassere seg spredt

Det gjennomføres hyppig nedvask av kontaktpunkt som dørhåndtak etc.

Det vil bli plassert ut Antibac i kiosken og ved innslippet til salene når kinoen får tak i dette

– Aurora kino gjør løpende vurderinger av kinodriften i samråd med kommuneoverlege. Det er lite smittespredning i vår region, og vi vil gjøre vårt for at det fortsatt skal være sånn. Det betraktes som trygt å gå på kino, når vi følger retningslinjene over, skriver Aurora kino Alta i et Facebook-innlegg.

Varmer opp til kvenfolkets dag med filmvisning 16. mars er Kvenfolkets dag, men allerede torsdagen starter markeringen med kvenfilmkveld.

I tillegg har Alta Filmklubb og Kvenforeningen valgt å avlyse kveldens filmvisning, som skulle være en oppkjøring til kvenfolkets dag.