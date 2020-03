Avlyser alle gudstjenester

nyheter

Kirkerådet ber norske menigheter om å avlyse alle gudstjenester i to uker framover. I mellomtiden oppfordres publikum til å oppsøke kirke på nett.

Alle gudstjenestene vil være avlyst fra og med torsdag kl. 18 til og med 26. mars. Også all annen organisert aktivitet i kirkene og på menighetshus blir avlyst.

– Vi er opptatt av at kirken skal være til stede for folk som vil ha fellesskap for bønn, samtale og fellesskap. Samtidig må vi være med på den nasjonale innsatsen mot koronavirus. Derfor må vi endre kirkens tilbud og gå bort fra fysiske gudstjenester og samlinger inntil videre, sier preses for Bispemøtet Atle Sommerfeldt.

– Vi ønsker fortsatt å være til stede for alle som vil be, ha noen å snakke med eller oppleve et fellesskap, men det må skje via radio, nett og Facebook, sier han.

I unntakstilfeller kan det avholdes begravelser eller andre kirkelige handlinger i samråd med lokale helsemyndigheter og de involverte, opplyser direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

– Det er kun strengt nødvendige aktiviteter som kan gjennomføres slik situasjonen er nå, sier Vad Nilsen.

