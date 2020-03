Reiselivet taper millioner i korona-avbestillinger: Nord Ekspedisjon og Sorrisniva melder om store tap

nyheter

Utenlandske turister dropper hvalsafarien av frykt for koronaviruset. Nå frykter nordnorske reiseselskaper konsekvensene, skriver Nettavisen.

Langsiktig jobb for eventyrlig utvikling Turister fra hele verden finner veien til ishotellet i Sorrisniva. I år er det kjente og kjære eventyr som skaper begeistring.

Spredningen av koronaviruset har ført til børspanikk, oljeprisfall og kronekollaps. Mens flere næringer venter spent på hva som vil bli konsekvensene av korona, har flere bransjer allerede fått smake på hva frykten for viruset kan bety. NHO Reiseliv har varslet at viruset vil kunne ramme reiselivet i Norge i lang tid fremover.

– Vi har tapt omsetning verdt rundt én million kroner de siste 14 dagene, sier Bram Bril, salgssjef i Sorrisniva, til Nettavisen.

Nå håper de at nordmenn vil komme til Alta i stedet for å reise til utlandet. Allerede har de fått forespørsler fra norske grupper som skulle på utenlandstur men har ombestemt seg, og heller vil komme til Alta. Både Uglebakken og Bram Bril melder om flere henvendelser fra nordmenn som vil til koronafri sone.

I over 30 år har opplevelsesbedriften, som var de første til å organisere snøscootersafari i Norge, drevet ved Altaelven, 20 minutter unna Alta sentrum. Gjennom Sorrisniva kan utenlandske turister få oppleve isfiske, nordlysturer og overnatte i et hotell bygd av snø og is. Men i lys av spredningen av koronaviruset, skygger utlendingene banen.

– Nå vurderer vi permitteringer fortløpende. Økonomisk har vi ikke så mye å gå på, og vi forsøker å holde oss i drift så lenge som mulig. Permitteringer blir det samme som å pisse i buksa for å holde varmen, sier Uglebakken til Nettavisen.

Første tilfeller av koronasmitte i Norge som ikke kan spores til utlandet 277 personer er nå smittet av koronaviruset i Norge, og for første gang er det registrert tilfeller som ikke kan spores til utlandet.