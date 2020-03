Har funnet flere risikofaktorer hos pasienter som dør av korona-viruset

nyheter

Det er forskning.no som skriver at en kinesisk forskergruppe har sett på sykdomsbilde hos korona-pasienter, hvor et av målene har vært å identifisere risikofaktorer hos de som ble alvorlig syke, fremgår det i en ny studie publisert i tidsskriftet The Lancet.

Forskerne kommer videre fram til at noen risikofaktorer kan måles når pasientene legges inn på sykehus, faktorer som kan henge sammen med en større risiko for å dø på sykehuset senere.

På forskning.no fremgår det at alder er en viktig faktor. De 54 som døde på de to sykehusene i Wuhan i perioden da undersøkelsen pågikk, hadde en snittalder på 69 år. Sykdommen gikk hardest utover de eldre.

Nesten 70 prosent av pasientene som døde hadde andre medisinske problemer i tillegg. Opp mot halvparten hadde høyt blodtrykk, og rundt en tredjedel hadde diabetes. En fjerdedel hadde forskjellige varianter av hjertesykdom.

Pasienter som hadde indikasjoner på blodforgiftning (sepsis) der immunforsvaret overreagerer i møte med infeksjoner, hadde større risiko for å dø på et senere tidspunkt i sykdomsforløpet. Alle som døde av viruset hadde sepsis, skriver nettstedet.

Forskerne har og kommet fram til at pasientene var smittsomme lenge. De som døde var i snitt syke i 18 og en halv dag før de mistet livet, og de var smittsomme fram til døden inntraff. For de som ble friske tok det i snitt 20 dager fra sykdommen begynte til de ble utskrevet, men her var det store sprik - fra åtte til 37 dager.

Dette er uvanlig lenge for en smittsom sykdom, forteller professor ved Universitetet i Bergen og leder ved Influensasenteret, Rebecca Cox, til forskning.no.

– Disse pasientene vil være innlagt på sykehus, men det kan være viktig med tanke på smittevernstiltak å vite at man kan ha virus i systemet i så lang tid.