Anbefaler å avlyse arrangementer med over 500 deltakere

I en pressemelding skriver kommuneoverlege Frode Øvrejord at rådene er basert på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, med noen lokale tilpasninger. Bakgrunnen for rådene er utviklingen av smitte av det nye koronaviruset nasjonalt og internasjonalt.

Ingen påvist smitte i Alta kommune

Situasjonen i Alta kommune per dags dato er at ingen har testet positivt for smitte av koronavirus. Hovedmålet med de rådene som kommuneoverlegen gir, er å hindre at smitte kommer utenifra.

– Dette vil også være grunnlaget for de tiltakene som settes inn nå. Det kan komme andre og flere tiltak etter hvert som situasjonen endrer seg, sier Kommuneoverlege Frode Øvrejord

Videre anbefaler Alta kommune også at innbyggere utviser forsiktighet ved deltakelse på arrangement i andre kommuner.

– Slik situasjonene er i dag har vi få positive tilfeller i Nord-Norge og ingen i Alta. Vi ønsker å unngå at noen smittes, samt at vi ønsker å unngå lokal spredning av koronavirus. Det er bakgrunnen for at vi iverksetter disse tiltakene nå, med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets anbefalinger, sier Kommuneoverlegen.

Dette er rådene som gjelder inntil videre

I arrangementer med over 500 deltakere involvert anbefaler kommuneoverlegen nå å avlyse eller utsette arrangementet.

I arrangementer med mellom 100 og 500 deltakere involvert skal det taes en risikovurdering i samråd med kommuneoverlegen.

Arrangementer med under 100 personer involvert skal og risikovurderes. Dette gjelder alle arrangementer som involverer tilreisende utenifra Nord-Norge og utenfor Norge, samt deltakere i risikogrupper som personer eldre enn 65 år og personer med underliggende sykdommer.

For andre arrangement rådes det at arrangør bør sørge for gode hygienevilkår.

Kurs, seminarer, andre møter

Ved internasjonal deltakelse og deltakelse av tilreisende utenfor Nord-Norge skal arrangørene utvise stor forsiktighet og sikre god håndhygiene.

Andre råd

For kurs, seminarer og andre arrangement som involverer helsesektoren eller deltakelse med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet. Reise og deltakelse for nøkkelpersoner bør vurderes av arbeidsgiver. Om det er mulig å delta på web-baserte løsninger, bør det vurderes.

Ved gjennomføring av arrangementer, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass, skriver de videre.

Praktisk informasjon

Utfylt risikovurdering sendes til covid19@alta.kommune.no

Hvis du har spørsmål om arrangement kan du kontakte Kommuneoverlege Frode Øvrejord på telefonnummer 784 55 423

Status for håndtering av arrangement og øvrig informasjon vil kunne endres fortløpende basert på utviklingen nasjonalt og lokalt. Det er viktig at alle holder seg fortløpende oppdatert på fhi.no sin hjemmeside under overskriften «Korona».

