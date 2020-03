nyheter

Fare for ras gjør at fjellovergangen over Kvænangsfjellet er stengt tirsdag morgen. Det gjøres en ny vurdering klokken åtte.

Over Sennelandet advares det mot glatte partier og vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk.

Det samme gjelder langt på vei E45 mellom Alta og Gievdeguoika der veien kan være sporete, isete og med løs snø enkelte partier.