Snakker om seksuell trakassering

nyheter

I ettermiddag kommer de til Alta bibliotek, der de blant annet klokken 17 skal holde et foredrag om seksuell trakassering, før de tar mot nye saker.

De ønsker å nå ut til kvinner som kan ha behov for rettighetsinformasjon eller juridisk veiledning i konkrete saker.

– Det blir flere foredrag på turneen, og vi skal ha to åpne, gratis saksmottak i Alta og Hammerfest for kvinner som trenger hjelp i konkrete saker, opplyser JURK, som består av jusstudenter.

Andrea Bekkevold forklarer.

– Vi gir tilpasset hjelp til selvhjelp i spørsmål om blant annet arbeid, trygd, diskriminering, gjeld, vold, familiesaker, utlendingsrett, husleie mm. Tilbudet vårt er ment å treffe de som ikke har krav på fri rettshjelp betalt av staten, men som likevel ikke har råd til å betale for advokathjelp. Vårt mål er å bidra til at likestilling praktiseres og at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling. Til tross for at lovverket i dag formelt er kjønnsnøytralt, ser man ved praktiseringen at kvinner ofte kommer dårligere ut enn menn, heter det i invitasjonen til dagens møte.