Innfører muntlig spørretime

nyheter

Fra klokken 09.30 i dag kan du følge den første muntlige spørretimen på nett, der politikerne kan stille spørsmål direkte til fylkesrådet.

– Tanken bak er å øke både innbyggernes og fylkestingsrepresentantenes mulighet til å ta direkte opp dagsaktuelle saker, uten at man trenger å varsel på forhånd. Det kan gi en styrking av fylkestinget som politisk og demokratisk arena, sier fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) i en pressemelding.

Spørretimen er en kjent og kjær arena på Stortinget. I dag blir første anledning i forbindelse med åpningen av fylkestingets samling.

Fylkestingspolitikerne trenger ikke varsle spørsmålet eller tema på forhånd, og det skal besvares der og da. Spørsmålet kan ikke overstige to minutter, opplyses det.

For innbyggerne kan det bety at de tar kontakt med en representant med forespørsel om at en dagsaktuell sak løftes opp.