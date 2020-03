nyheter

Alta-veteran Harald Tunheim mener det ikke ville vært fornuftig å kjøre videre med seks hunder.

– Det var noe feil allerede på vei til Kautokeino. Det var ikke power i spannet, forklarer Tunheim til NRK etter at han valgte å kaste inn håndkleet i Kirkenes.

Alt lå til rette for et hyggelig jubileumsfeiring av Finnmarksløpet for Tunheim, som gjorde comeback i den lengste klassen. Han medgir at det er kjedelig å stanse halvveis, men er samtidig klar på at hundene settes først.

– Det er ikke vanskelig når det er riktig. Et godt 6-spann kunne gått fort, men her var det stive og slappe hunder, litt diare. Det må gå på hundenes premisser, sier Harald til NRK.

Han forteller at spannet har hvilt godt underveis, så han tror ingen i tetgruppa har kjørt for hardt. Han vil nå sørge for at det blir tatt blodprøver som kanskje kan gi svar på problemene.