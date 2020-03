nyheter





– Ja, vi har lyst å starte opp med noe nytt, så vi tenker å ha temakvelder på psykisk helse en gang i måneden, på tirsdager og første kveld ut er 17.mars. Da kommer lege Emelie Svensson for å snakke om trening og det å bevege seg, og hva det har å si for vår fysiske og psykiske helse, sier Margit Djuve Edland, primus motor for Hjerterom.

Fire år som frivillig

Hjerterom er et samlingssted i Alta sentrum hvor alle som trenger noen å snakke med eller bare trenger å være sammen med noen, kan føle seg velkommen. Hjerterom ble startet i fellesskap av Alta menighet, Pinsemenigheten Filadelfia, Betesda Tverrelvdalen og Stiftelsen Betania for fem år siden og driftes i stor grad av frivillige.

Ann Mari Andersen er frivillig på fjerde året, men jobber til daglig som barnevernspedagog ved Uit.

– Vi har alle en mental helse, så folk må ikke la seg skremme til å tenke at temakveldene er for en spesiell gruppe. Dette er for oss alle. Det blir veldig spennende å høre hva Emelie Svensson har å fortelle fra et faglig ståsted om hva trening gjør med deg i forhold til mer energi, godt humør og glede, hva det gjør rent faktisk med kropp og sjel, sier Andersen, som er kjent som samisk musiker med en rekke plateutgivelser bak seg.

Suppe

Med på temakveldene har Margit og Ann Mari også vernepleier Barbro Bakkehaug, til daglig ansatt ved Aksis, og barnesykepleier Joanita Nattu.

– Jeg føler at vi er en spennende og bra sammensatt gjeng med engasjement for Hjerterom og mennesker, sier Margit, som forteller at første temakveld starter klokken 19, med at Svensson kjører på med et 40 minutters foredrag.

– Deretter blir det tid til spørsmål før vi går over på typiske Hjerterom-ting som å kose oss med litt mat og drikke, suppe er det vi bruker å ha.

– Vil dere etterhvert få med dere folk ut på trening eller spaserturer?

– På Møteplassen til betania, hvor jeg jobber 50 prosent, har vi daglige spaserturer ut faste turer og basseng, så får vi se om det kan springe ut noe fra Hjerterom også, sier Margit.

Gratis kunnskap

Friluftsliv er tema for april måned, mens det ikke skal utelukkes at musikk sniker seg inn på timeplanen.

– Musikk er veldig bra å bruke terapeutisk. Jeg har selv vært involvert i det både i forhold til demens og i forhold til barn og unge. Og for å styrke etnisk identitet. Vi har jo en god del musikk på hjerterom, og vi vet at musikk aktiviserer trivsel som igjen gjør at du føler deg bra. Det gjør noe med selvbildet ditt, sier Andersen, som påpeker at temakveldene er en unik sjanse for alle og enhver til å komme å få utvidet kunnskapsbanken.

– Temakveldene er gratis og foreløpig stiller fagfolkene opp frivillig. Er du nysgjerrig, så er det bare å komme.

– Opplever du selv at du har mentalt utbytte av å gå deg en tur eksempelvis?

– Jeg opplever det hele tiden. Spesielt hvis jeg skal gjøre noe kreativt. Jeg skriver de beste tekstene i naturen. Nå skal jeg gjøre noe den 20.mars og da bruker jeg Komsa og Sandfallet, sier Andersen.