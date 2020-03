Venstre uenig med Venstre om lovfestet konsultasjon

nyheter

Det får vi svaret når Venstres gruppeleder i fylkestinget for Troms og Finnmark, Trine Noodt, blir indirekte utfordret av en interpellasjon fra Frp i denne ukas fylkesting. I Alta har Noodt og Alta Venstre sagt klart fra at de går mot lovfestet konsultasjonsplikt av samiske rettigheter. Noodt og Alta Vesntre konkluderer med at det vil være forskjellsbehandling av innbyggerne, og bidra til å forsinke saksbehandlingen.