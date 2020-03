Nytt samarbeid for Universitetsskolen

nyheter

Avtalen gjelder i perioden 2020-2025.

Etter at avtalen ble inngått ser begge parter fram til å fortsette det tydelige og sterke samarbeidet, heter det i en pressemelding fra ILP.

Det er Elvebakken skole, Gakori skole og Alta ungdomsskole som fortsetter å være universitetsskoler i den nye perioden.

- Universitetsskoleordningen er etablert for å for å styrke samarbeidet om den 5-årige integrerte lærerutdanningen for grunnskolen 1.-7.årstrinn og 5.-10.årstrinn, som gis ved UiT Norges arktiske universitet, ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Alta. Målet er at partnerskapet skal bidra til å videreutvikle og fornye praksis i de samarbeidende institusjonene samt å styrke samarbeidet mellom skoleeier, UiT og universitetsskoler. Gjennom et forpliktende samarbeid med felles fokus på utvikling av lærerstudentenes praksis og forskning i skolen, legges det til rette for at partene skal få ny kunnskap. Hovedmålet med dette er å styrke elevenes opplæring i skolen, melder ILP i pressemeldingen.