Møteulykke i Øvre Alta mellom personbil og lastebil

nyheter

Mandag kveld klokken 21:50 melder Politiet i Finnmark om en møteulykke mellom en personbil og en lastebil i Øvre Alta like ved idrettsbanen på E45, og at nødetatene er på stedet. En person sendt til legevakten, heter det i meldingen.

– Føreren av personbilen ble tatt med til legevakten, sier operasjonleder ved politiet, Leo Johansen, til Altaposten.

Operasjonslederen forklarer at føreren ikke fremsto som alvorlig skadet, men at han ble tatt med av ambulansepersonalet for sjekk da en knust frontrute hadde forårsaket mye knust glass.

Johansen opplyser videre at veien ikke er sperret selv om personbilen står delvis utpå E45.

– Bergingsbil er tilkalt, så jeg regner med at bilen blir fjernet raskt, avslutter han.