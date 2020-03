I kø for å levere fisk i Øksfjord

nyheter

En måned etter at Øksfjord fiskeindustri AS fikk klart sitt mottaksapparat for fangst fra kystfiskerne i Vest Finnmark, var det før helga hektisk aktivitet i kaiområdet. Rufsete vær har skapt hindringer for fiskeflåten, men sist fredag ble værgudene mer vennlig innstilt og utover dagen lå flere båter i kø for å levere.