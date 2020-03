Rekord på stengte fjelloverganger, et par måneder før vinteren er over

nyheter

Det er veiene i Finnmark som stenger oftest, men her er det litt for tidlig å si om denne vintersesongen blir blant de aller tøffeste, skriver Vegtrafikksentralen nord i en pressemelding.

– Statistikken viser stor variasjon fra år til år, og det er ikke tvil om at vinteren så langt har vært tøffere enn vanlig i store deler av Nord-Norge, sier avdelingsdirektør Tore Lysberg i Statens vegvesen, som har ansvaret for drift av riksveiene i nord.

Driftsutfordringer

Han berømmer entreprenørene som har ansvaret for å holde fjellovergangene åpne.

– De har tatt i bruk alt av kapasitet og de gjør en kjempejobb under svært krevende forhold, sier Tore Lysberg.

Statens vegvesen er forberedt på at vintrene kan bli både lengre og tøffere i årene som kommer.

– I tillegg til mer vind og nedbør generelt, viser klimaforskningen at vi må vi regne med mer snø i høyfjellet. Utfordringene med fokksnø, dårlig sikt og snøskredfare vil derfor trolig øke i framtiden, sier Tore Lysberg.

Her er noen viktige tall fra Vegtrafikksentralen nord. Disse er ved utgangen av februar, sammenlignet med hele vintersesongen fra 2009/2010:

• E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms har vært stengt 44 ganger hittil i vinter. Det er like mange ganger som rekordåret 2013/2014, og betydelig over gjennomsnittet på 30.

• E69 mellom Olderfjord og Honningsvåg (Nordkapp) er den riksvegen som har vært mest stengt i vinter – med totalt 68 stengninger, som tilsvarer gjennomsnittet for hele vinteren på denne strekningen. Sesongen 2017/2018 var vegen stengt 107 ganger.

• E6 Sennalandet i Finnmark har hatt 26 stengninger så langt i år, som er under halvparten av vinteren 2016/2017 da vegen var stengt 55 ganger. Gjennomsnittet for en vintersesong er 29.