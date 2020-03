Andakt: Ingenting er umulig for Gud!

nyheter

Ingenting er umulig for Gud!

Markus 6.30 - 43

På søndag er det familiegudsteneste i Nordlyskatedralen, og vi skal få høyre historia om brødunderet. Dette er faktisk ei historie vi finn i igjen i tre av fire evangelium. Då er det kanskje ikkje rart om vi har høyrd historia før. Men det fine med Bibelen er at uansett kor mange gongar vi har lest eller høyrd ei historie, så kan det fort dukke opp nye perspektiv i gamle historier.

Apostlane har vore ute på oppdrag og har mykje dei vil fortelje Jesus om når dei er tilbake. Jesus lyttar, men høyrer at apostlane treng kvile etter gjerningane, og foreslår at dei reiser til ein aude stad for å finne kvile. Men det er mange som vil ha ein bit av Jesus, og det dukkar opp over 5000 mennesker. Jesus blir veldig rørt av alle desse menneskja som kjem og er svoltne på åndeleg føde. Inderlig medkjensle, er orda Markus bruker om Jesus her. På originalspråket, gresk, er dette eit ord som betyr sterke kjensler, frå det inste av hjarterota.

Etter å ha undervist folket heile dagen, melder det seg eit nytt behov; fysisk mat. Apostlane er rådville, men får beskjed frå Jesus om å sjå etter kva dei alt har, men dei finn berre to små fisker og fem brød. Ikkje akkurat nok til å fø folkemengda. Men Jesus tar fiskane og brødet, ber takkebøna og deler ut. Og ikkje berre er det nok, men det er mat i overflod! Underet er skjedd.

Av og til så er det slik at våre forventningar til Gud blir for små, ja sjølv om vi seier kvar søndag «Eg trur på himmelens og jordas skaper», så trur eg vi ofte gløymer at det å tru, kan få praktiske konsekvensar i våre liv i dag. I nokre situasjonar, så rekk ikkje våre evner til, dei krevjar faktisk Guds hjelp. Apostlane opplevde dette gong på gong, men dei hadde det med å gløyme raskt. Kanskje er det slik med oss også? Gud begynner ofte med det vi alt har fått når vi skal være hans hender og føter her på jorda, med våre gåver og talent. Han spør oss: kva har du? Og der våre evner ikkje strekk til, der har han nåde nok til å gripe inn og gjere store under. Kanskje er lærdomen her: Gi av det du har fått, takk Gud for det, og når du ikkje strekk til er Guds nåde stor nok til å forvandle ditt vesle bidrag til eit under i overflod. For ingenting er umogeleg for Gud.





Av Magnhild Nerheim Andersen

Diakon i Alta og Talvik Menigheter