– Den selvtilliten menn på min alder har skulle jeg gjerne hatt selv

Det var under et 8. mars-arrangement ved Campus Alta at studentene Irene Bache Nilsberg (27) og Aina Susanne Førster (25) , sammen med rektor ved Uit Anne Husebekk, fikk møte statsminister Erna Solberg (H) til en sofasamtal,. Samtalen ble ledet av Inger Elin Utsi fra UiT og fredagens arrangement var et oppspark til selve dagen i dag.