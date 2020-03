– 1987 ble gullåret for meg og Finnmarksløpet

nyheter

– I 1987 tok det av med nesten 50 startende hundespann. Det var det store gjennombruddet for hele løpet. At jeg kjørte med færre hunder i begrenset klasse dette året, og likevel slo vinneren i åpen klasse, er min største bragd. At jeg vant NM på Hardangervidda noen uker senere med det samme spannet ble prikken over i-en for min karriere, sier Nilsen i dag.

Turte å drømme om dagens standard

Finnmarksløpets aller første utgave gikk lørdag 28. februar 1981. Den gangen arrangerte Alta trekkhundklubb et løp fra Alta til Karasjok og tilbake. Samlet på 230 kilometer.

– Vi har jo vært en dedikert og arbeidsom gjeng i mange år. Men i 1984 var det litt krise. Vi hadde ingen ledelse for prosjektet Finnmarksløpet i klubben og som løpsleder hadde jeg altfor mye å gjøre. Jeg og Roar Olsen fra Hasvik hadde fått låne en scooter og stakk opp deler av løypa kvelden før løpsstart. Klokken 22 var vi tilbake i Alta og da skulle vi ha debrief med kjørerne den kvelden. Jeg skulle også kjøre selv, men hadde ikke engang pakket mitt eget utstyr. Det var mye stress og press, innrømmer han.

– Vi drømte allerede fra starten om å bli Europas svar på Iditarod. Vi har derfor turt å drømme stort og strekke oss etter toppen. Vi har bygd stein på stein, med store steiner, og jeg er overhode ikke overrasket over at Finnmarksløpet er så stort i dag. Det har hele tiden vært målet. Og personlig vil jeg at det skal bli enda større, lengre og mer ekstremt. 1800 kilometer, som Iditarod, må være målet. Kanskje må vi inn i nye områder for å kunne gjøre løypa lang nok. Både Finland og Russland har vært vurdert, røper han.

Kritisk da stormen slo til

I 1992 gikk det første løpet på hele 1000 kilometer. Året etter feide en voldsom storm innover Finnmark og hele 18 hundespann var savnet i uværet på fjellet.

– Det var dramatisk, det må jeg innrømme. Karl Petter Beldo satt værfast mellom Gievdneguoikka og Karasjok i et lite telt og fyrte med primus i over 30 timer uten at vi hadde noen kontakt med ham. Det var veldig ubehagelig for en løpsleder. Samtidig var det en trygghet i at samarbeidet med politi og letemannskapene, pluss at jeg visste at dette var ekte fjellfolk som kunne ta vare på seg selv, også i en storm, forklarer Arne i dag.

I Altaposten fredag 12. mars dette året, forteller Nilsen og Levi Hykkerud i sekretariatet om voldsomt trykk fra ektefeller, familie, venner og presse som alle ville ha informasjon om de savnede hundekjørerne. Kjører Bernt Walseth fortalte at han kun hadde ei tynn brøytestikke å gjemme seg bak på innsjøen Iesjavre. Det blåste så voldsomt at han brukte to timer på å slå opp teltet.

Voldsom utvikling

Arne Oddvar hadde mer enn nok med å fostre opp seks hunder ved siden av vanlig jobb og arbeidet med Finnmarksløpet.

– I starten kjørte vi med alle slags typer hunder. I dag er det utviklet egne hundetyper, Alaska huskys, som er egnet både til å løpe langt og som tåler å være ute i all slags vær, påpeker han.

Tross uvær, hard konkurranse og utfordrende kjøretraseer har ingen blitt alvorlig skadet i de 39 utgavene av løpet til nå.

– Noen har havnet på sykehus, det har de. Men ingen har omkommet eller fått mèn. Beinbrudd og lignende har det vært, og mang en slede er knust i vanskelige partier av løypa. Men det må man regne med, slår han fast.

Vil ha «alle» med

Arne Oddvar har både løpt orientering og de siste årene også begynt å spille golf. Han liker at deltakerne inkluderes uansett hvilket nivå de ligger på.

– Om det er mulig å legge inn en form for «handicap» i hundesporten hadde vært fint. Det å kunne konkurrere også for de som er fersk i sporten, vil gjøre at sporten slår enda sterkere rot i folket. Og vi trenger enda flere med. Samtidig tror jeg det er viktig at også Finnmarksløpet, som Iditarod, satser på større sponsorer og bedre pengepremier. Det koster mye å drive store spann, og de som satser mot seier, må vite at det å vinne vil sikre økonomien det neste året, mener han.

– At Robert Sørlie kunne vinne i Iditarod, med erfaring fra Finnmarksløpet, viser at det vi driver med holder høy kvalitet.

Finnmarksløpet har i dag tre klasser. FL-junior (200 km/6 hunder), FL600 (580 km/8 hunder) og FL1200 (1200 km/14 hunder).