Nå sier KrF at Alta-pasientene skal til Hammerfest for akuttbehandling

Det bekreftes av leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold. Han svarer på vegne av nestleder i KrF, Olaug Bollestad, som på besøk i 2017 betegnet manglende akuttilbud for Alta og Kautokeino som et overgrep mot befolkningen. I 2020 er Bekkevold klar på at KrF ikke vil stille seg bak etablering av akuttilbud og fødeavdeling i Alta.