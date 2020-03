Kortsalget går som normalt, men Tor-Erland ber alle som skal i hallen om å gjøre disse smittetiltakene

nyheter

Fredag morgen satt ALI-sjef Tor-Erland Nilsen seg ned sammen med kommuneoverlege Frode Øvrejord for å evaluere situasjonen rundt smittefaren knyttet til koronaviruset, holdt opp mot arrangementet som finner sted i ettermiddag. For fra 17 og ut er det ventet at folk strømmer til BUL-hallen for å delta på kortsalget til Altaelva.

Spenningen var om anbefalingen ville bli å offentliggjøre listene tidligere, slik at man unngikk store ansamlinger med folk i hallen når opplesingen finner sted.

– Men kommunelegen sier vi ikke trenger å gjøre endringer på arrangementet, med utgangspunkt i hvordan situasjonen er i Alta akkurat nå. Vi blir med andre ord å gjennomføre på den vanlige måten, sier Nilsen.

Vanlig prosedyre er at listene offentliggjøres på altaposten.no først når de 25 øverste på lista er lest opp i hallen - som for øvrig også streames på altaposten.nos nett-TV og går ut via Radio Alta. Etter opplesing av de 25 første legges de fulle listene ut.

Men selv om man gjør ting «som vanlig» blir det likevel gjennomført noen mindre tiltak, som Nilsen henstiller alle som skal i hallen om å ta hensyn til:

– Det er viktig at alle som kommer inn i hallen vasker hendene med sprit. Vi setter ut spritdispensere ved inngangsdøra. Det er også veldig fint om folk følger med på nett-TV på altaposten.no eventuelt på Radio Alta for å se hvordan køen går. Vent så lenge du kan, og ikke kom for tidlig, oppfordrer Nilsen.

Dette gjøres for å hindre at det blir en altfor stor ansamling mennesker i hallen på samme tid.

– I tillegg til dette vil vi gjøre noen renholdstiltak under veis, sier Nilsen.