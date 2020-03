nyheter

Nødødetatene rykket ut torsdag kveld etter melding om at en personbil har kjørt i autovernet på E6 ved Leirbotnvann.

Det skal ikke være alvorlige personskader. Det var kun en person i bilen, en kvinne i 30-årene.

Like over midnatt ble det meldt om at en ambulanse har kjørt kvinnen til legevakta for nærmere sjekk. Noe senere ble det opplyst at veien er åpnet for vanlig ferdsel.