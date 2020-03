Idrettshelten blir en del av UiT

nyheter

Rektor Anne Husebekk tok mikrofonen for å introdusere gårsdagens foredrag på City Scene, der Vegard Ulvang og Harald Dag Jølle fortalte om sin nesten 3000 kilometer lange tur med kite og ski til nordspissen av Grønland.

– Det er også en annen begivenhet vi skal være med å feire, vi får en ny medarbeider på UiT i dag. Og det er Vegard Ulvang, kunne rektoren fortelle.

– Vegard skal blant annet bidra i det store forskningsprosjektet om langrenn. Ulvang vil være en slags næringslivsmentor i prosjektet, skriver universitetet i et innlegg på Facebook.

– Det er en stor glede og en stor ære for oss å kunne samarbeide med Vegard, og få han inn som ansatt på Idrettshøgskolen, sa Vegards nye sjef, instituttleder Carsten Rolland.

– I’ll do my very best, svarte Ulvang før han startet foredraget.