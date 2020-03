nyheter

En 16-åring ble torsdag stanset i Akkarfjord av utrykningspolitiet. Tenåringen kjørte UTV i 68 kilometer i timen.

Politet opplyser at boten ble på 5.500 kroner for kjøring og trimming, i tillegg til at det ble tre prikker.

– Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn 40 km/t med et slikt kjøretøy, klargjør politiet.