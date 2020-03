Alta sa ja til konsultasjonsplikt som mindretallet mener er forskjellsbehandling på etnisk grunnlag

nyheter

Debatten om den nye sameloven hvor det settes krav helt ned på kommunenivå for konsultasjon i alle saker av samiske interesseres, har gått over lengre tid. En av de som har fått sterkest ut mot forslaget er SVs Otto Aas, som frykter at dette kan medføre mye byråkrati og forlenge en allerede lang saksbehandlingstid i utbyggingssaker med år. I formannskapet, stemte imidlertid partikameratene til Aas for et høringssvar som hilser konsultasjonsordningen velkommen. Venstre og Frp, satte imidlertid fram forslag som advarte sterkt mot ordningen.