Ser fram til å diskutere fremtiden med statsministeren og kronprinsen

H.K.H. kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg har meldt sine ankomster til morgendagens konferanse. Det skaper imidlertid ikke nerver hos arrangørene.

– Vi er utrolig takknemlige, glade og stolte for at de prioriterer Nord-Norge. Det sier kanskje noe om betydningen av nord og nordområdene, at vi blir mer og mer viktig for nasjonen Norge. Utover det er vi ikke spesielt nervøse, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.

Regionalt perspektiv

Administrerende direktør Ole Erik Almlid kommer også, og besøker Finnmark for første gang etter at han fikk tittelen. Baik kan fortelle at han gleder seg enormt.

– På toppen av det hele er det veldig hyggelig at det er 40 års-markeringen til Finnmarksløpet, legger Baik til.

Årets konferanse skal løfte blikket og se på utfordringene Norge som nasjon står ovenfor, og hvilke trekk som er de neste vi må ta.

– De store driverne er selvfølgelig fokus på miljø, klima og bærekraft. Dette var hovedtema for årskonferansen i Oslo, og nå ser vi det i et regionalt perspektiv.

Hvordan sikrer vi kompetansen for framtidens Nord-Norge? – UiT skal fortsette å løse samfunnsoppdraget vi er gitt, skriver rektor Anne Husebekk.

Kompetansemangel

Regionleder Baik utdyper at befolkningsutviklingen er en kjempeutfordring for oss i nord.

– Bedriftene sier at en av de største utfordringene er å få tak i nok kompetent arbeidskraft. Hvordan skal vi i fellesskap med det offentlige være med på å løse de utfordringene? Vi har store muligheter men vi må gjøre noen trekk for å realisere potensialet.

Dette er i hovedsak temaene som vil prege årets konferanse, eller vil den foregå på veldig lik måte som før.

– Vi har hatt en ganske fast måte å arrangere konferansen på, så jeg tror ikke denne skiller seg ut sånn sett. Men vi har kanskje enda større fokus på bedriftene sine løsninger for fremtiden, og ønsker å vise fram alt det gode som skjer, sier rådgiver Charlotte Lindquister.

Til konferansen kommer også:

– Sametingspresident Aili Keskitalo.

– Mona og Bilal Saab, Big Fish Adventure.

– Lillian Olsen, daglig leder og eier av Halogen AS.

– Cilia Holmes, Indahl CEO Katapult gruppen.

– Petter Høiseth, konsernsjef Sparebanken Nord-Norge.

– Anne Husebekk, rektor Norges Arktiske universitet.

– Professor ved Universitet i Stavanger, Ragnar Tveiterås.

– Hundekjører Hanna Lyrek.