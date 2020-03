Dette er de som endte nest-øverst på lista

nyheter

Altaposten kan tradisjon tro presentere oversikten over de som får kjøpe kort i Altaelva kommende sesong. I oversikten under ser du lista over de som havnet nest øverst, altså som får kjøpe kort etter de 300 første. Den endelige rekkefølgen blir klar først fredag klokka 17.00 under kortsalget i BUL-hallen.

Viktig info om trekningen og koronaviruset Alta Laksefiskeri Interessentskap har vært i møte med kommuneoverlegen.