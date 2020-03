– Hurra, vi er landets beste

nyheter

Tirsdag kveld ble butikken Geithung er daglig leder for, kåret til «Gullskoen 2019» i Shoeday-kjeden. De 43 butikkene er en del av Eurosko-gruppen, og representere et billigsegment. Det betyr imidlertid ikke at det ikke skal være kvalitet og god kundeoppfølging. Ett av de viktigste kriteriene for prisen, er omsetning og omsetningsøkning. Butikken på Amfi Alta går godt.