Ønsker å bli enda mer synlige

nyheter

– Vi har tatt opp i styret at vi ønsker enda mer offentlighet, sier styreleder for språksenteret Eva Josefsen.

Hun presiserer at dette gjelder alle saker som ikke er unntatt offentlighet, dette kan for eksempel være personalsaker.

– Saken er nemlig den at tidligere har hverken saksliste eller protokoll vært lett tilgjengelig, forklarer Josefsen.

Viktig jobb

Josefsen er veldig opptatt av at språksenteret skal være offentlig og proaktiv i forhold til å ta kontakt med media.

– Den er så viktig den jobben vi gjør, at vi ønsker at alle skal få vite om dette. Vi har ingenting å skjule, sier Josefsen.

Fremme det samiske

Álttá Sámi Giellaguovddáš AS ble etablert i oktober 2006 av Álttá sámiid searvi / NSR. Álttá Sámiid Searvi eier 67 prosent og Alta kommune eier 33 prosent av språksenteret.

– Formål er å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært i Alta kommune. Synliggjøring av områdets sjøsamiske historie og lokale samiske tradisjoner skal være sentralt, skriver språksenteret om sin egen virksomhet. Språkseteret finansieres av Sametinget, Finnmark Fylkeskommune og Alta kommune. Daglig leder Ann-Merete Solbakken og Eva Josefsen er styreleder.

Styrevedtak

I styreprotokollen heter det at «Styret vedtar at innkalling til styremøter og protokoll skal tilsendes eierne. Kopi av innkallingen og offentlig protokoll skal legges i ansatte permen til orientering. Saker unndratt offentlighet skal merkes, og vil ikke bli gjort tilgjengelig for offentliggjøring.»

– Endelig godkjenning av protokoll legges frem for styret på neste styremøte, sier daglig leder Ann-Merete Solbakken.

Solbakken ønsker ikke å kommentere styrets vedtak ytterligere og viser til styreleder Eva Josefsen.