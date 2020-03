Tysk cruiseskip som skulle til Alta er holdt igjen grunnet korona

nyheter

Cruiseskipet har rundt 1.200 passasjerer om bord, og skulle ha lagt fra kai i Haugesund klokka 17 mandag, ifølge NRK.

– Vi fikk melding fra skipets agent om at det var to personer som muligens hadde koronavirussykdom, og at de ønsket å få testet disse, sier smittevernlege i Haugesund kommune Teis Qvale.

Qvale sier prøvene er sendt med ekspresspost til Haukeland sykehus i Bergen for analyse. Prøvesvarene er ventet tirsdag ettermiddag, opplyser Haugesund kommune på sine nettsider.

De to tyske passasjerene skal ha hatt kontakt med en tredje tysk person for en uke siden, og vedkommende har i ettertid fått påvist koronasmitte.

Rederiet Aida cruises har bedt om å få bli ved kai i Haugesund til prøvesvarene foreligger, og svarene er ventet tidlig tirsdag ettermiddag. I mellomtiden er de gjeldende passasjerene satt i karantene på lugaren sin.

Cruiseskipet skulle ankomme Alta denne uka, men hvorvidt denne planen fortsatt gjelder er nå usikker.

– Dersom båten uteblir er det dumt for tilbyderne i Alta som mister inntekt. Det vi kan håpe på er at at båten straks er på vei og tar opp tråden på ferden til oss og at gjestene får med seg de fantastiske aktivitetene våre leverandører tilbyr. Vi krysser fingrene, sier daglig leder i Visit Alta, Knut Leo Abrahamsen, til Altaposten.