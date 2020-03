Myndighetene forbereder ny koronafase

nyheter

– Vi går inn i en ny fase av virusutbruddet, sa direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet på en pressekonferanse tirsdag.

Helsemyndighetene regner med at smitten i løpet av få dager vil spre seg lokalt, det vil si gå fra person til person her i landet. De som så langt har testet positivt, har hatt med seg viruset fra utlandet.

– I en ny fase trenger vi tett samarbeid med befolkningen, sa Guldvog. Han gjentok oppfordringen om god hygiene og omhyggelig håndvask. Den som føler seg dårlig, bør bli hjemme.

Vurderer tiltak fra dag til dag

Enn så lenge mener myndighetene de har god oversikt over hvem som er smittet, og hvor smitten kommer fra. Men om flere får viruset, og myndighetene mister oversikten over smitteveiene, kan det bli satt inn mer drastiske tiltak for å hindre spredning i et område. Da kan skoler, barnehager og offentlig transport bli stengt og møter og arrangementer avlyst.

– Vi har ingen konkrete planer om det nå. Men hvis vi får dårligere oversikt må vi vurdere andre tiltak, sier han.

Det vil enten være den lokale smittevernoverlegen eller Helsedirektoratet som bestemmer om det er nødvendig.

Foreløpig vil ikke direktoratet avlyse skifesten i Holmenkollen og skisprinten i Drammen, som begge går av stabelen denne uka.

– Men vi vil vurdere dette fortløpende. Vi kan ikke si med sikkerhet at vi ikke vil komme med denne type råd i tiden som kommer. Det kan komme på kort varsel, vi må vurdere situasjonen fra dag til dag.

Arrangørene er bedt om å sørge for at folk kan få vasket hendene og ha håndsprit tilgjengelig.

Ikke ring 113

Guldvog ber folk om ikke ringe 113 på grunn av virusfrykt. Nødtelefonen er for dem som er akutt syke, og helsedirektøren forteller at det har vært meldt om tilfeller med flere minutters ventetid. Det er mye når noen trenger hjelp på grunn av et hjerteinfarkt, påpeker han.

– Er man syk og trenger helsehjelp, skal man ringe legevakten, understreker Guldvog.

Helsedirektoratet har opprettet en informasjonstelefon for å avlaste det medisinske nødnummeret og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015. Det er også lagt ut mer informasjon på Folkehelseinstituttet og Helsenorge.no. Direktoratet har også laget en video som er spesielt rettet mot barn.

Vil sikre samfunnsstrukturen

Seks ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus er smittet av viruset, og 110 er i karantene.

Helsedirektoratet råder alle ansatte innen helse- og omsorgstjenesten til å holde seg hjemme fra jobb i 14 dager, dersom de har vært i områder med vedvarende spredning av viruset.

Nå oppfordrer helsedirektøren andre kritiske samfunnsfunksjoner, som for eksempel politi og redningstjenesten, om å vurdere samme type tiltak.

– Vi vil forsikre oss om at den kritiske samfunnsstrukturen er robust. Derfor har vi bedt om at det gjøres en slik vurdering, sier Guldvog.

Må prioritere hvem som testes

Helsedirektøren fikk flere spørsmål om det fins nok tester og smittevernutstyr tilgjengelig i Norge.

– Vi jobber veldig med å få oversikt over testkapasiteten. Vi kan komme i en situasjon hvor vi må tenke gjennom hvordan vi skal bruke testene. Vi kan ikke teste hele befolkningen, sier helsedirektøren.

Han bekreftet også at det er en utfordring med smittevernutstyr. Dersom det blir en stor epidemi, kan det bli vanskelig å få tak i.

– Noen sier at dette burde helse- og omsorgstjenesten tenkt på før. Det blir helt sikkert en del av diskusjonen i etterkant. Men nå handler det om å håndtere situasjonen, sier Guldvog.

(©NTB)