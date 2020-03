Bingotrøbbel for Alta kraftlags Get-kunder

nyheter

Alta kraftlag melder at de har problemer med TV-Nord-sendingen. Etter hva Altaposten får opplyst er det Get-kundene deres som har problemer med å få inn sendingen.

– Alta kraftlag jobber opp mot Get for å finne ut av dette nå, sier teknisk ansvarlig Even Martinsen hos Altaposten.

Han har tatt en sjekkerunde og kan melde at kunder av Homebase, Canal Digital, RiksTV, Ymber og Hammerfest Energi virker å ha tilgang som normalt.

Brukermarkedsansvarlig Ann-Siri Vesterslett sier kunder som eventuelt ikke får spilt under kveldens TV-bingo som følge av problemene må ta kontakt i morgen:

– Dette er problemer som dessverre ligger utenfor vår kontroll. Dersom problemene vedvarer og spillerne ikke får gjennomført spillet, så ber vi om å ta kontakt med kundesenteret i morgen, sier Vesterslett.